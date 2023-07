Mondiaux de cyclisme - L'Australie avec Michael Matthews, Kaden Groves et Caleb Ewan à Glasgow

Matthews a déjà décroché trois médailles lors des Mondiaux, l'argent à Richmond (2015), le bronze à Bergen (2017) et le bronze à Wollongong (2022) et pourrait trouver à nouveau un parcours qui lui convient en Ecosse. Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Luke Durbridge (Jayco AlUla), Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), Luke Plapp (INEOS Grenadiers) et Harry Sweeny (Lotto Dstny) complètent l'équipe pour l'épreuve en ligne. Rohan Dennis, 33 ans, champion du monde de la discipline en 2018 et 2019, tentera encore sa chance sur le contre-la-montre avant de prendre sa retraite en fin de saison. Jay Vine (UAE Team Emirates) l'accompagnera. (Belga)