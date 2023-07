NBA - Un match Brooklyn-Cleveland organisé à Paris en janvier 2024

La France compte plus de joueurs en NBA que tout autre pays en dehors de l'Amérique du Nord, selon la Ligue, dont les nouveaux venus Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), premier choix de la draft en 2023, et Bilal Coulibaly (Wizards de Washington), drafté en septième position. C'est la troisième fois en quatre ans que Paris-Bercy accueille un match de saison régulière. Les Chicago Bulls l'avaient emporté sur les Detroit Pistons en janvier dernier (126-108), et les Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo s'étaient imposés face aux Hornets de Charlotte en janvier 2020 (116-103). Depuis les années 1990, la NBA organise des matches de saison régulière en dehors des Etats-Unis et du Canada, dans ce qu'elle appelle les "Global Games", d'abord au Japon et au Mexique, puis en Europe, en plus des matches de pré-saison ou des tournées promotionnelles mises en place dès les années 1980. Si les Nets ont déjà eu l'occasion de jouer une fois à Paris, à l'occasion d'un match de pré-saison en 2008, c'est une première sur le sol français pour les Cavaliers, qui comptent dans leurs rangs Darius Garland, Evan Mobley et Donovan Mitchell, arrière d'exception qui a inscrit 71 points à lui seul contre les Chicago Bulls en janvier, la meilleure performance depuis Kobe Bryant en 2006. Bercy est prévu aussi pour accueillir la phase finale des tournois olympiques masculin et féminin de basket aux JO de Paris 2024. (Belga)