Pensions parlementaires - Le parlement bruxellois adoptera jeudi un plafonnement strict des pensions

Le président Rachid Madrane (PS) a précisé que cette proposition de décision serait débattue jeudi matin, à partir de 10h00, et soumise au vote en fin de séance. Sans attendre le débat de jeudi matin, Ecolo a jugé mercredi, "indispensable" de "réformer le système des pensions parlementaires, avec un meilleur contrôle et davantage d'éthique et de transparence". Pour les Verts, l'impossibilité d'avoir une pension qui dépasse le plafond dit « Wijninckx », à partir du 1er janvier 2024 constitue "une avancée nécessaire pour assainir en profondeur les pratiques politiques et renforcer la confiance dans les institutions démocratiques". L'adaptation du règlement de la Caisse de retraite prévoit l'application stricte du plafond Wijninckx, ainsi que la suppression de la rente, l'intégration du pécule de vacances des parlementaires dans le calcul du plafond de cumul et, enfin, la signature d'une convention avec le Service fédéral des Pensions relative à l'échange et la vérification d'informations pour le calcul des pensions en cas de cumul d'activités professionnelles. "Cette mesure s'ancre dans les combats menés depuis toujours par Ecolo. Avec le récent décumul des fonctions de parlementaire et de présidente ou président de CPAS, ainsi que la nécessité de modérer les rémunérations des mandataires politiques, il est important pour les écologistes que les mandataires politiques ne soient pas déconnectés de la réalité. Le système des pensions des parlementaires ne peut pas être un régime d'exception", a commenté le député bruxellois Pierre-Yves Lux dans un communiqué. (Belga)