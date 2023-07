Pérou: au moins 12 morts dans la chute d'un bus dans un ravin

"Il y a actuellement 12 morts et plus de 15 blessés. Nous travaillons toujours sur place, apportant tout le soutien nécessaire avec la police, les personnels de santé et les procureurs", a déclaré Carlos Oyola, maire de la province de Fitzcarrald, à la radio RPP. Le bus, qui était parti de Yauya en direction de Lima, s'est renversé mardi après-midi avant de tomber dans un ravin de 100 mètres de profondeur dans la région d'Ancash. "Selon des habitants, le bus est violemment sorti de la route", a déclaré le maire. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident. Les accidents sont fréquents sur les autoroutes péruviennes en raison des excès de vitesse, du mauvais état des routes, du manque de signalisation et de la faiblesse des contrôles exercés par les autorités. (Belga)