Pro Golf Tour - Kristof Ulenaers et Jean de Wouters terminent à la 5e place en Allemagne, Lars Buijs 8e

Kristof Ulenaers a rentré une 3e et dernière carte de 67 pour porter son total à 202, à onze sous le par pour gagner six places et finir 5e. Jean de Wouters a lui bouclé son dernier parcours en 68 coups. Le duo termine à quatre coups de l'Allemand Christian Bräunig. Lars Buijs a réalisé lui un bond de 13 places au classement grâce à un dernier tour réussi en 66 coups grâce à un eagle, quatre birdies et un seul bogey. Il termine 8e avec un total de 203 coups. - Classement final après le 3e tour (par 71): 1. Christian Bräunig (All) 198=64-62-72 -15 2. Anton Etchenique (Fra) 201=68-68-65 . Owen Edwards (PdG) 201=67-67-67 . Nicklas Staub (All) 201=68-65-68 5. Kristof Ulenaers 202=69-66-67 . Jean de Wouters 202=64-70-68 . Timo Vahlenkamp (All) 202=68-66-68 8. Lars Buijs 203=68-69-66 (Belga)