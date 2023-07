Quelque 80.000 voyages déjà enregistrés sur la plate-forme "Travellers Online"

"Travellers Online" a été lancé au printemps 2015 et, depuis, près de 400.000 comptes ont déjà été créés, dont plus de 30.000 l'année dernière et plus de 12.000 cette année. Les personnes qui enregistrent leurs voyages sont assurées que le SPF Affaires étrangères, les ambassades et les consulats disposent immédiatement des bonnes coordonnées en cas de situation d'urgence sur le lieu de destination. En cas d'urgence, les services consulaires peuvent également avertir une personne de contact déterminée. Deux semaines après la fin du voyage, les données personnelles et d'hébergement sont supprimées du système. Bien que le ministère des Affaires étrangères recommande également l'enregistrement pour les destinations européennes, les chiffres montrent que l'enregistrement est plus souvent effectué pour les voyages long-courriers. Depuis des années, la France est la destination de voyage la plus populaire pour les Belges, mais dans le trio de tête des enregistrements pour les vacances d'été, nos voisins méridionaux ont dû battre les États-Unis. Le reste du top 5 se compose de la Turquie, de l'Espagne et de l'Indonésie. Pour l'ensemble de l'année 2022, le top 5 se présentait comme suit: États-Unis, Espagne, Turquie, France et Mexique. Site officiel: https://travellersonline.diplomatie.be/ (Belga)