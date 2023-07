Réforme de la justice en Israël - Des Israéliens marchent de Tel-Aviv à Jérusalem contre la réforme judiciaire

Partis de Tel-Aviv à environ 70 kilomètres de Jérusalem, "nous arriverons samedi soir et installerons des tentes autour de la Knesset. Nous prévoyons d'être là dimanche matin lorsque la Knesset votera en deuxième et troisième lecture la disposition pour annuler la clause de raisonnabilité", a déclaré à l'AFP un des organisateurs de la marche, Moshe Radman, 38 ans, employé dans la high-tech. Cette clause vise à annuler la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le "caractère raisonnable" des décisions du gouvernement. Elle avait contraint en janvier Benjamin Netanyahu à démettre de ses fonctions le numéro deux du gouvernement, Arié Dery, condamné pour fraude fiscale, à la suite de l'intervention de la Cour suprême. "Face à l'avancée de la réforme, il est temps de porter un coup décisif. Cela prendra plusieurs jours, nous avons besoin de vous, rejoignez-nous", a déclaré, dans une courte vidéo, la figure de proue du mouvement de contestation, Shikma Bressler. La marche a été annoncée mardi soir alors que des milliers d'Israéliens se sont de nouveau mobilisés, bloquant des gares et des routes, pour dénoncer le projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de droite et d'extrême droite du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qu'ils voient comme une menace pour la démocratie. La réforme défendue par le gouvernement a pour objectif d'accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. (Belga)