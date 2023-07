Réforme fiscale - Le patronat flamand veut remettre la compétitivité sur la table du gouvernement

"De nombreux indicateurs économiques et plusieurs enquêtes révèlent que la compétitivité de nos entreprises est sous pression", commente l'administrateur du Voka, Hans Maertens. "Nous recevons en outre de plus en plus de signaux de nos entreprises et des secteurs que nous allons faire face à un second semestre compliqué et 2024 sera de la même veine." Bien que la réforme du gouvernement ne semble plus réalisable, le Voka espère que la compétitivité des entreprises belges sera à nouveau évoquée en septembre. Sur le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, les entreprises craignent de devoir payer la plus grosse partie de la baisse fiscale. Elles redoutent des hausses d'impôt ou d'autres mesures comme le paiement, par l'entreprise, du deuxième mois de congé maladie de l'employé. L'organisation regrette qu'il n'y ait pas plus de démarches pour réformer le marché du travail afin de stimuler le taux d'emploi. Le Voka espère que le gouvernement rende le travail plus attractif, par le biais de la fiscalité notamment. (Belga)