Titres-services à Bruxelles: des mesures pour améliorer les conditions de travail

Selon le ministre Clerfayt, les tâches pénibles et difficiles accomplies par les 27.702 aide-ménagères actives dans les titres-services bruxellois provoquent des maladies musculosquelettiques touchant les articulations, les muscles et les tendons, et pour lesquelles ce personnel n'a pas nécessairement été formé. Les mesures prises visent à permettre à ces femmes de "développer leurs compétences et surtout de travailler avec elles pour limiter les risques sur leur santé et alléger leur charge de travail à partir de 50 ans ". Concrètement, chaque aide-ménagère bénéficiera ainsi de 16h de formation obligatoire. Chaque nouveau travailleur devra suivre un parcours de 9h de formation obligatoire dont 2h minimum en ergonomie. Pour alléger les fins de carrière, les aide-ménagères de plus de 50 ans pourront devenir tuteur et mettre leur expertise au bénéfice de l'accompagnement d'un collègue moins expérimenté. Le tuteur pourra assurer des formations sur le terrain, des entretiens individuels ou encore des visites sur le lieu de prestation pour vérifier la conformité des équipements mis à disposition par les clients. Les frais supplémentaires réclamés par certaines entreprises seront limités à 0,30 centimes/titre. Ils devront bénéficier majoritairement aux frais encourus par les aide-ménagères pour la mobilité, la formation et le bien-être. Les entreprises devront tenir deux entretiens individuels annuels et un entretien collectif. Les dispositifs de soutien à la formation, les échanges de bonnes pratiques, les comportements problématiques des clients, ou encore les instances à contacter en cas de discrimination ou de harcèlement y seront abordés. (Belga)