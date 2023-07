Tour de France - Felix Gall s'adjuge l'étape reine, Jonas Vingegaard prend le large sur Tadej Pogacar

Cette étape proposait quatre ascensions difficiles: le col des Saisies (1re catégorie, 13,4 km à 5,1%), le Cormet de Roselend (1re catégorie, 19,9 km à 6%), la côte de Longefoy (2e catégorie, 6,6 km à 7,5%) et le redoutable col de la Loze (hors-catégorie, 28,1 km à 6%), dont le sommet était situé à 7 km de l'arrivée. Membre de l'échappée du jour de 34 coureurs, Felix Gall s'est isolé en tête à 6 km du sommet du col de la Loze et 13 de l'arrivée. Tadej Pogacar a lâché prise à 15 km de l'arrivée dans le groupe maillot jaune et a perdu plus de 5 minutes sur Vingegaard. Gall, 25 ans, décroche la 2e victoire de sa carrière après une étape du Tour de Suisse plus tôt dans l'année. Le Tour de France retrouvera la plaine jeudi. La 18e étape reliera Moûtiers à Bourg-en-Bresse avec deux côtes de 4e catégorie en chemin. (Belga)