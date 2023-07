Tour de France - "Vingegaard doit à présent rester sur le vélo", résume Tiesj Benoot

Benoot figurait dans le groupe d'échappés qui s'est formé sur le Cormet de Roselend, la deuxième ascension du jour. "On voulait contrôler la course et rouler fort sur tous les cols. Déjà sur le col des Saisies, Rafal Majka a essayé d'attaquer, mais nous ne voulions pas d'UAE dans l'échappée évidement. J'ai roulé pour le reprendre. Sur le Cormet de Roselend, Marc Soler et Majka ont attaqué là aussi. J'ai roulé avec Wilco Kelderman et c'était parfait pour nous: nous étions tranquilles devant et tranquilles derrière." Benoot a ensuite servi de rampe de lancement à Vingegaard sur le col de la Loze. "Je pensais que c'était la meilleure étape pour Jonas, c'est le meilleur au monde dans ce genre d'étapes." Le rival de Vingegaard, Tadej Pogacar, a lui craqué sur cette redoutable ascension. "Je me suis écarté de Jonas à 5 km du sommet et Pogacar m'a seulement repris à 1 km", a confié le Belge. Vingegaard a un moment été ralenti par des voitures qui étaient bloquées. "Il n'y avait pas trop de public, mais quand il y en a tellement, ça doit être réglé. J'étais entre des voitures bloquées. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accident à cause de ça. ASO doit améliorer cela." (Belga)