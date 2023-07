Tour de Wallonie - Soudal-Quick Step avec Stan Van Tricht et Mauri Vansevenant derrière Mauro Schmid

Le directeur sportif, Iljo Keisse, a expliqué avoir hâte "de rouler cinq jours de course difficile. L'équipe revient d'un stage en altitude, les gars sont motivés, confiants et prêts à reprendre la compétition. Mauro sera notre homme pour le général, mais Jannik peut également essayer d'y figurer. Pour les étapes, nous avons plusieurs coureurs capables de faire un résultat. Nous espérons donc une bonne semaine et une bonne performance de l'équipe." L'année dernière, la victoire finale du Tour de Wallonie était revenue à l'Australien Robert Stannard. La course par étapes s'élancera de Huy le 22 juillet pour cinq étapes jusqu'Aubel le 26 juillet, dont un contre-la-montre à Mons le 25 juillet. (Belga)