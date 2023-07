Trois Belges et un Mexicain sanctionnés par le Trésor américain

"Aujourd'hui, l'OFAC (le Bureau de contrôle des avoirs étrangers) a sanctionné trois ressortissants belges, Othman El Ballouti, son plus jeune frère Younes El Ballouti et son associé Youssef Ben Azza ainsi qu'un ressortissant mexicain pour trafic international de drogue, notamment de cocaïne et de fentanyl. Les personnes désignées aujourd'hui sont impliquées dans l'importation et la distribution de stupéfiants destinés aux marchés américain et européen", a précisé le Trésor dans un communiqué. Selon lui, Othman El Ballouti gère une organisation criminelle internationale qui fait passer d'importantes quantités de cocaïne via des conteneurs maritimes via le port d'Anvers en Belgique pour une distribution plus large dans toute l'Europe. Les réseaux de la chaîne d'approvisionnement de blanchiment d'argent et de stupéfiants d'Othman El Ballouti sont, selon Washington, liés à des entreprises basées en République populaire de Chine (RPC), ainsi qu'à des fournisseurs de cocaïne sud-américains, dont le ressortissant équatorien Wilder Emilio Sanchez Farfan, désigné par l'OFAC en février 2022. Sanchez Farfan a été arrêté en Colombie en février de cette année. Les actions de l'OFAC sont le résultat d'une collaboration avec l'Agence américaine anti-drogue, la "Drug Enforcement Administration" (DEA), dont ses bureaux extérieurs en Belgique. L'action en Belgique a été étroitement coordonnée avec le parquet d'Anvers et la police judiciaire fédérale d'Anvers, a souligné le Trésor. (Belga)