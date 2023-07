Trois combattants prorégime tués par des frappes israéliennes près de Damas

D'après l'organisation basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, les frappes israéliennes ont fait trois morts: un soldat syrien prorégime et deux combattants étrangers affiliés à Téhéran. Quatre soldats syriens prorégime ont également été blessés, selon cette source. L'ONG précise que les frappes ont visé des entrepôts du Hezbollah pro-iranien et des positions de la Quatrième division, l'unité d'élite de l'armée syrienne, dans les environs de Damas, près de l'aéroport de la localité de Dimas. Les frappes ont provoqué des incendies, a-t-elle ajouté. Dans le courant de la nuit, l'agence officielle syrienne, Sana, avait fait état de deux soldats syriens blessés dans les frappes, qui selon une source militaire, avaient "ciblé certaines positions dans les environs de Damas". La plupart des missiles ont été interceptés par les systèmes de défense antiaériens syriens, a complété Sana. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime syrien ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. Israël commente rarement ces frappes au cas par cas, mais affirme vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes. (Belga)