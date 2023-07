Un homme interpellé après des agressions et dégradations dans une brasserie à Jodoigne

L'individu, sous l'influence de l'alcool, s'est senti coincé dans les toilettes d'un établissement situé chaussée de Charleroi, à Jodoigne. Il a alors défoncé les portes des sanitaires. Lorsque le gérant du débit de boissons lui a demandé de quitter les lieux, l'homme lui a asséné un coup de poing au visage. Un client et le barman sont intervenus pour tenter de maîtriser l'agresseur. L'employé a alors été plaqué au mur et frappé. Le suspect, né en 1980 et domicilié à Incourt, a été interpellé mardi peu avant 23h00. Il a été temporairement privé de liberté. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre de coups et blessures et dégradations mobilières. (Belga)