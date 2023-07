Un navire norvégien en route vers le site de l'épave de l'Estonia en mer baltique

Les commissions compétentes de Suède et d'Estonie, avec le soutien des autorités finlandaises, veulent, entre autres, récupérer la rampe d'étrave du navire et filmer le pont-garage. La rampe, qui selon les autorités, n'est plus attachée à la coque, sera amenée en Estonie pour une enquête supplémentaire. Des robots plongeurs seront utilisés pour le travail dans la mer à la place de plongeurs humains. En plus des enquêteurs, deux survivants de l'accident se trouvent à bord du navire. "Nous avons besoin de réponses sur les raisons de cet accident", explique Urban Lambertsson, l'un d'entre eux, à l'agence de presse suédoise TT. L'Estonia, qui effectuait un trajet de Talinn à Stockholm, a coulé au large des côtes finlandaises en septembre 1994 avec 989 personnes à bord. Au total, 852 personnes ont péri et 137 ont survécu. Il s'agissait du plus grand drame naval dans l'histoire européenne d'après-guerre. (Belga)