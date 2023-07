Une association flamande de chasseurs met en garde sur le gibier sur les routes

La saison de reproduction des chevreuils commence à la mi-juillet et s'étend jusqu'à la mi-août. Les animaux, à la recherche de chèvres, errent notamment à proximité des grandes autoroutes, les traversant directement sans prendre en compte le danger sur les routes. Au vu de la hausse des risques d'accidents de la route, Hubertus Vereniging Vlaanderen demandent aux automobilistes de redoubler de prudence, à partir de jeudi, notamment en matinée et au crépuscule, surtout dans les zones où le chevreuil prospère, telles que les zones boisées et les prairies à végétation dense. Lors d'un accident avec un gibier, "l'animal peut mourir dans d'atroces souffrances et les chauffeurs sont en état de choc. Dans les cas les plus sévères, l'automobiliste ou les passagers sont gravement blessés. Les dégâts peuvent alors coûter des dizaines de milliers d'euros", indique le président de l'association Geert Van den Bosch. L'association déconseille également de toucher un cadavre à mains nues ou de prendre le cadavre avec soi pour le consommer ou pour l'ériger en trophée. Lorsque l'animal est blessé et repose sur le bord de la route, il est préférable de le laisser. Dans un réflexe de défense, ils peuvent se débattre violemment. Sollicitée par Belga, l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) affirme toutefois que la présence de gibier sur les routes wallonnes est plus accrue pendant la période de chasse, soit en automne et n'a pas connaissance d'une recrudescence actuelle ou à venir du gibier sur les routes du sud du pays. (Belga)