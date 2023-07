Vague de chaleur - La température de la mer à un niveau record sur les côtes espagnoles

Selon des relevés réalisés par l'Aemet sur l'ensemble des zones côtières espagnoles, la température de l'eau en bord de mer a atteint mi-juillet 24,6°C en moyenne dans le pays, soit 2,2°C de plus que la normale de saison. Ce chiffre dépasse "largement" les précédents records de 2015 (24°C) et 2022 (23,7°C) et "n'a pas de précédent" pour cette période de l'année depuis le début des relevés en 1940, a indiqué l'Aemet. Cette situation, qui s'inscrit dans un contexte de surchauffe mondiale des océans, est d'autant plus inquiétante que l'été est loin d'être terminé, a précisé mercredi un porte-parole de l'Aemet, Ruben del Campo. L'eau risque ainsi de "continuer à se réchauffer", tant dans la mer Méditerranée que dans l'océan Atlantique, a détaillé ce porte-parole, en précisant que la température de la Méditerranée était déjà de 28°C dans le sud-est de l'Espagne. Cette mise en garde survient alors que l'Espagne est confrontée depuis le début de la semaine à une forte vague de chaleur, la troisième depuis le début de l'été, en raison de la présence de l'anticyclone Charon sur l'ouest du bassin méditerranéen. Mardi, le mercure a ainsi atteint 45,4°C à Figueras, en Catalogne, soit un record absolu de température pour cette région du nord-est de l'Espagne, d'après l'Aemet, qui a maintenu mercredi en alerte rouge plusieurs provinces espagnoles. Selon Ruben del Campo, le thermomètre devrait osciller entre 38 et 42°C dans le sud-est du pays et pourrait dépasser les 44°C dans les régions d'Alicante, Murcie et Almeria. (Belga)