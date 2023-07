Vague de chaleur - Les pompiers continuent la lutte contre les incendies en Grèce

Cent-vingt sapeurs-pompiers, aidés par quatre canadairs et trois hélicoptères, luttent toujours contre les flammes dans la région autour de la station balnéaire de Loutraki où un incendie s'est déclaré lundi après-midi, à environ 80 kilomètres de la capitale grecque. Le feu se déplace vers la région autour de l'isthme de Corinthe, selon l'agence de presse grecque ANA. Mais les pompiers sont parvenus à maintenir le feu à une distance sûre des raffineries de la zone industrielle maritime à l'ouest d'Athènes. Ils restent toutefois en alerte, car le danger n'est pas écarté, selon ANA. Sur l'autre front principal situé dans la forêt de Dervenochoria, à 50 kilomètres au nord d'Athènes, "d'importantes forces terrestres sont à l'œuvre et depuis les premières lueurs du jour, cinq avions et huit hélicoptères ont été déployés", a précisé un porte-parole des sapeurs-pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, lors d'un point-presse en début de matinée. Sur l'île de Rhodes (sud-est), dans l'archipel du Dodécannèse, un incendie de forêt qui s'est déclaré mardi après-midi, s'est étendu et progresse vers le centre de l'île mais "sans menacer pour l'instant les zones résidentielles", a souligné le porte-parole des pompiers. Sur place, 86 pompiers, trois canadairs et trois hélicoptères ont été sollicités. Le mécanisme européen de la Protection civile a, par ailleurs, été activé et quatre canadairs de France et d'Italie sont arrivés en Grèce en renfort mardi, selon le porte-parole. (Belga)