Volvo: hausse des ventes de poids lourds mais baisse des commandes au 2e trimestre

Pour le deuxième trimestre (avril à juin), le groupe, qui dispose d'une usine à Gand, a fait état d'une augmentation de 18% de ses ventes nettes, à 140,8 milliards de couronnes (plus de 12 milliards d'euros), par rapport à la même période un an plus tôt. "Nous entrons progressivement dans une situation de demande plus normalisée avec une rentabilité record et des performances opérationnelles élevées", a commenté le PDG du groupe Volvo, Martin Lundstedt. Les analystes s'attendaient en moyenne à des ventes nettes de 134,6 milliards de couronnes, selon Bloomberg, ou 135 milliards de couronnes, selon Factset. Les ventes ont notamment profité d'un effet taux de change grâce à une couronne faible. Hors effets de change, les ventes nettes ont augmenté de 11%, a indiqué le groupe. Le bénéfice d'exploitation a également progressé de 5,2%, à 14,5 milliards de couronnes au cours du trimestre. Dans le même temps, la société a enregistré une augmentation plus modeste de son bénéfice net à 10,8 milliards de couronnes, contre 10,4 milliards de couronnes au deuxième trimestre 2022, mais en deçà des attentes. D'après Bloomberg, les analystes s'attendaient à un bénéfice net de 14,4 milliards de couronnes, tandis que le consensus établi par Factset attendait 12,9. Le constructeur a enregistré une baisse de 10% des commandes de véhicules neufs à 48.300, sur le deuxième trimestre. Ce recul s'explique par "plus de restrictions dans les commandes et aussi davantage de prudence parmi les clients", a expliqué le patron du groupe dans le communiqué. Le groupe Volvo et l'industrie automobile au sens large ont souffert d'une pénurie de pièces détachées dont des semi-conducteurs. (Belga)