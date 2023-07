Accident mortel à Tournai: le parquet confirme qu'il s'agit d'un couple et ses enfants

Le parquet n'apporte pas plus d'informations sur les circonstances du drame, mais confirme que le véhicule accidenté était une BMW X5 hybride. Jeudi matin, vers 1h40, les pompiers ont été appelés pour un feu de broussailles près de l'échangeur entre les autoroutes Tournai-Lille et Tournai-Mouscron (E42/E403). Sur la route, les hommes du feu ont appris qu'il s'agissait d'un véhicule en feu. Selon des témoins, les flammes étaient importantes. L'auto se trouvait dans les arbres plantés le long de la voie rapide. Deux personnes se trouvaient dans l'auto, calcinées. Il s'agissait d'un couple. Trois personnes étaient décédées hors du véhicule, probablement éjectées de l'auto lors du choc. C'étaient les trois enfants du couple. Selon la presse néerlandophone, ils revenaient d'un séjour à la côte. On ignore les raisons qui ont poussé le véhicule à quitter sa trajectoire. "Pour une raison inconnue, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci a cogné la berme de droite, a exécuté un tout droit qui l'a amené à percuter ensuite celle de gauche. En raison du choc, la voiture a été projetée dans les airs, a atterri dans les arbres sur le bord de la route et s'est embrasée", avait expliqué le bourgmestre de Tournai, en début de journée. Le parquet a diligenté un expert automobile sur les lieux et le service d'identification des victimes a pu déterminer qu'il s'agissait d'un dentiste tournaisien et de sa famille. (Belga)