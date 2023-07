Arrêt d'un vaste projet éolien offshore au Royaume-Uni

"Vattenfall arrête le développement du projet éolien offshore Norfolk Boreas au Royaume-Uni", dit le groupe dans un communiqué de résultats jeudi. "L'éolien est essentiel pour une électricité propre, sure et abordable", mais "les conditions sont extrêmement difficiles dans le secteur à l'heure actuelle", commente la directrice générale Anna Borg dans une déclaration reçue par l'AFP. Elle énumère "une chaîne d'approvisionnement sous pression, des coûts d'investissement en hausse et des cadres fiscaux qui ne reflètent pas les réalités du marché actuelles". Si le groupe, l'un des principaux producteurs européens d'énergie éolienne, "croit toujours aux fondamentaux des projets dans le Norfolk", dans l'est de l'Angleterre, "vu les conditions de marché nous arrêtons le développement du projet Norfolk Boreas et réévaluons la meilleure marche à suivre pour les trois projets" de cette région, conclut-elle. Le groupe suédois avait déjà une année 2022 difficile avec un bénéfice proche de zéro, avec une lourde perte au dernier trimestre, du fait d'importantes dépréciations d'actifs liées à la crise énergétique en Europe. (Belga)