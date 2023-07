Classement FIFA - Les Diables Rouges demeurent à la 5e place du classement FIFA

Dans le top-10, aucune équipe n'a perdu ou gagné de points. L'Argentine (1843,73 points) conserve son avance minime de 0,19 points sur la France. Le Brésil est 3e (1828,27) devant l'Angleterre (1797,39), qui précède de 8,84 points la Belgique. Suivent ensuite la Croatie, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Le seul changement dans le top-40 est la progression du Mexique, qui passe de la 14e à la 12e place, derrière les États-Unis, et double ainsi la Suisse et le Maroc. L'Allemagne est 15e. Parmi les adversaires de la Belgique en qualifications pour l'Euro 2024, seule l'Estonie a bougé d'une place et reculé au 111e rang. La Suède (23e) est la mieux classée devant l'Autriche (29e). L'Azerbaïdjan, contre qui la Belgique jouera à Bakou son prochain match de qualifications le 9 septembre, est 121e. L'Estonie sera ensuite au programme à domicile, le 12 septembre. Les Diables Rouges sont actuellement 2e de la poule F des qualifications pour l'Euro 2024, avec 7 points en trois matches. Ils suivent l'Autriche (10 points), qui compte un match de plus. Viennent ensuite la Suède (3 points), l'Estonie et l'Azerbaïdjan (1 point chacun). Les deux premiers de la poule seront qualifiés pour l'Euro 2024 en Allemagne. (Belga)