Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien tué par les Israéliens en Cisjordanie

"Un citoyen a été tué par les balles des (forces israéliennes) d'occupation à Naplouse", annonce le ministère dans un communiqué, ajoutant que trois blessés avaient été admis à l'hôpital. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Cet incident survient en plein regain des tensions en Cisjordanie, à la suite d'une série d'attaques palestiniennes contre des colons israéliens et de violences commises par des colons israéliens à l'encontre de Palestiniens. Des témoins ont déclaré à l'AFP que l'armée escortait un groupe d'Israéliens vers un site religieux près de Naplouse lorsque des dizaines de Palestiniens ont mis le feu à des pneus, et ont lancé des engins explosifs et des pierres sur les soldats. Ce groupe d'Israéliens se rendait au Tombeau de Joseph, considéré comme la dernière demeure du patriarche biblique Joseph, régulièrement théâtre de violences en Cisjordanie et vénéré comme un lieu saint. L'armée escorte souvent des pèlerins sur le site, tandis que les Palestiniens affirment que ces visites sont une provocation. Au moins 196 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Environ 490.000 Israéliens vivent sur ce territoire dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international. (Belga)