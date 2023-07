Coupe du monde de hockey 2026 - Le projet de stade national de hockey à Wavre débloqué par de nouveaux subsides

"Grâce aux financements complémentaires mis sur la table par l'ensemble des acteurs, en ce y compris de nouveaux intervenants, pour boucler le budget, le projet a désormais la perspective concrète de devenir réalité pour accueillir la Coupe du monde de hockey en 2026", a expliqué le communiqué. Le projet de construction d'un stade régional dédié au hockey afin de disposer d'une infrastructure de haut niveau est mené entre la ville de Wavre et sa Régie communale autonome (RCA), le Lara Hockey Club Wavre ASBL (Lara), l'Association royale belge de hockey (ARBH) et la Ligue francophone de hockey (LFH). Après une première estimation de l'investissement nécessaire à 5,85 millions d'euros, le chiffre a dû être revu largement à la hausse en mai 2023, désormais porté à 9,22 millions d'euros. Les différents partenaires concernés ainsi que la Région wallonne et la Province du Brabant wallon, qui avaient déjà octroyé un total de 3,86 millions d'euros de subsides se sont donc mis en quête de financements complémentaires. D'après le communiqué, "le gouvernement wallon a validé ce jeudi 20 juillet 2023, sur proposition du ministre des Infrastructures sportives, l'octroi d'un subside complémentaire de 412.576,68 euros destiné à couvrir le solde à financer du projet. La Province du Brabant wallon s'est également engagée à octroyer un montant supplémentaire de 200.000 euros." La RCA de Wavre a prévu de soumettre sa décision quant à l'attribution des marchés au conseil d'administration dans le courant du mois d'août. (Belga)