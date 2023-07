Dix ans de règne du Roi Philippe - 55% des Belges sont satisfaits du Roi

A peine 12% des personnes interrogées se disent très ou plutôt insatisfaites alors qu'un tiers des sondés est sans avis, selon ce sondage dont les résultats sont publiés jeudi dans le journal Le Soir. Interrogés sur la note qu'ils attribueraient au roi Philippe, les sondés s'accordent sur une moyenne de 5,9 sur 10. En outre, 66% des sondés néerlandophones jugent que le roi Philippe a très ou plutôt positivement évolué, contre 59% des Wallons et Bruxellois et une moyenne de 62% au niveau national. Trente-neuf pour cent des sondés pensent que Philippe a modernisé la monarchie, contre 26% qui ne le pensent pas. Et 58% le voient comme un bon ambassadeur de la Belgique à l'étranger. Enfin, 57% des Belges veulent conserver une monarchie, 28% se disant favorables à l'instauration d'une république. (Belga)