FOJE - "Une étape d'apprentissage vers les 'vrais' Jeux Olympiques", pour Gert Van Looy

"Le FOJE est une étape essentielle dans le développement du jeune athlète", a expliqué Gert Van Looy chef de la délégation belge en Slovénie dans un communiqué du COIB, le Comité olympique et interfédéral belge, jeudi. "Pendant les Jeux Olympiques, l'une des principales missions du COIB est de créer les meilleures conditions possibles pour que les athlètes puissent participer et performer de manière optimale", compare Gert Van Looy. "Lors d'un FOJE, on attend aussi bien sûr de la part des athlètes qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes mais la performance n'est pas en soi la seule priorité et certainement pas un objectif de carrière. Pendant le FOJE, les meilleurs jeunes athlètes européens peuvent acquérir une expérience internationale et apprendre à connaître tous les aspects des 'vrais' Jeux Olympiques". Une délégation de 62 athlètes s'envolera samedi après un stage d'une semaine à Gand. L'édition précédente, prévue en 2021 mais reportée à 2022 en raison de la crise sanitaire, a vu la Belgique ramener deux médailles d'or de Banska Bystrica en Slovaquie avec Ylio Philtjens à la perche et Cedric Keppens en cyclisme sur route. Ils étaient 51 athlètes. "Le FOJE, c'est une expérience et un moment d'apprentissage. Notre job au COIB est de permettre aux athlètes de vivre ce moment d'apprentissage au maximum, leur apprendre à être le plus performant possible et leur inculquer une mentalité de sportif de haut niveau". La Belgique sera présente dans 10 des 11 sports au programme: athlétisme, basket 3×3, cyclisme sur route et VTT, gymnastique artistique, judo, natation, skateboard, tennis et volley. (Belga)