Fugea et FJA se réjouissent de l'accord sur le dossier de l'érosion des sols

"L'option retenue se calque en majeure partie sur la proposition du ministre Borsus, c'est-à-dire un retour à l'ancienne cartographie (R10-R15) et un accompagnement des agriculteurs par des conseillers "érosion" en concertation avec les Villes et Communes pour les zones régulièrement sujettes aux coulées de boue", développe la FJA. "Le gouvernement, comme la FJA le souhaitait, s'est aussi accordé pour créer un nouveau groupe de travail dont la mission sera d'accoucher d'une nouvelle cartographie qui devra tenir compte des réalités agricoles, tout en répondant aux enjeux de l'érosion et des coulées de boue", ajoute encore la FJA. Pour la Fugea, cet accord "va enfin permettre au monde agricole de sortir du flou réglementaire et de pouvoir se projeter sur l'avenir de leur ferme". "Nous sommes conscients que l'enjeu érosion doit être mieux pris en compte et que le statuquo n'était pas possible à long-terme pour l'environnement et la société. Mais pour travailler sereinement et faire évoluer les pratiques, nous avons besoin de temps et d'un cadre clair. L'accord du gouvernement wallon va dans ce sens", détaille encore la Fugea. Le gouvernement wallon a décidé jeudi de revoir les modalités de gestion de l'érosion des sols après le refus de la Commission européenne d'accorder à la Région wallonne une troisième année transitoire pour appliquer la réglementation européenne. Ces modalités stipulent que les parcelles concernées devront présenter uniquement au bas de la pente une bande de 9 mètres, soit enherbée, soit ensemencée de céréales d'hiver. Ces dispositions, qui seront soumises à l'Union européenne, s'appliqueront dès le 1er janvier 2024 et ce jusqu'au 31 décembre 2026. (Belga)