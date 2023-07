Fusillade en Nouvelle-Zélande: trois morts dont l'auteur présumé

La fusillade coïncide avec la journée d'ouverture de la Coupe du monde de football féminin organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'équipe nationale américaine, qui séjourne actuellement à Auckland, a déclaré dans un communiqué que toutes ses joueuses et tout son personnel étaient sains et saufs. Le Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, a assuré pour sa part que la Coupe du monde de football féminin aura bien lieu comme prévu. (Belga)