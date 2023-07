Hopman Cup - David Goffin battu par Borna Coric, la Croatie égalise avant le double mixte

Goffin a connu un début de match compliqué en perdant son service dans le deuxième jeu avant d'être mené 3-0. Le Liégeois a ensuite rééquilibré les échanges mais n'a pas pu empêcher Coric de remporter le premier set. Breaké dès le début du deuxième set, Goffin a rapidement inversé la tendance en remportant trois jeux de suite dont deux breaks. Le N.1 belge a réalisé un nouveau break dans le huitième jeu pour égaliser à un set partout Dans le super jeu décisif, Goffin a réalisé un mini break pour mener 4-3 mais Coric a aligné sept points de suite pour mettre les deux équipes à égalité avant le double mixte entre Goffin et Elise Mertens et Coric et Donna Vekic. Plus tôt jeudi, Mertens (WTA 30) avait mis la Belgique aux commandes après une victoire en deux sets 6-2, 6-2 contre Vekic (WTA 22). Vendredi, la Belgique affrontera l'Espagne du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et de Rebeka Masarova, 72e mondiale. La Hopman Cup fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. Les six équipes ont été réparties dans deux groupes. Les vainqueurs de chaque groupe s'affronteront en finale le dimanche 23 juillet. La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s'étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner. (Belga)