Hopman Cup - Elise Mertens et David Goffin battus en double, la Belgique s'incline contre la Croatie

Goffin et Mertens se sont inclinés 7-6 (7/5), 3-6 et 10/6 au super jeu décisif en près de 2 heures de jeu (1h54). Menés 4-2 dans le premier set, Goffin et Mertens ont trouvé les ressources pour revenir à 5-5 puis à 6-6. Le gain de la première manche s'est joué dans le jeu décisif où Coric et Vekic se sont montrés les plus solides (7 points à 5). Dans le deuxième set, les Belges ont remis les pendules à l'heure s'échappant à 3-3 pour égaliser à une manche partout (6-3). Au super jeu décisif, Elise Mertens et David Goffin ont couru derrière le score pour s'incliner 10 points à 6. Elise Mertens (WTA 30) avait mis la Belgique aux commandes avec une victoire 6-2, 6-2 face à Donna Vekic (WTA 22). Dans la foulée, David Goffin (ATP 111) s'était incliné au super jeu décisif 6-3, 2-6, 10/4 contre Borna Coric, 15e mondial. Vendredi, la Belgique affrontera l'Espagne du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et de Rebeka Masarova, 72e mondiale. Les Espagnols joueront ensuite contre les Croates samedi. Les vainqueurs de chacun des deux groupes s'affrontent en finale dimanche. L'autre poule a vu la Suisse battre mercredi le Danemark qui joue jeudi contre la France. La Hopman Cup fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s'étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner. (Belga)