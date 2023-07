Hopman Cup - Elise Mertens met la Belgique aux commandes contre la Croatie

Elise Mertens, 30e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-2 contre la Croate, 22e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 11 minutes. Dans le premier set, Mertens a signé un break dans le quatrième jeu pour mener 3-1, puis 4-1. La numéro 1 belge a ensuite réalisé un nouveau break dans le huitième jeu pour s'adjuger la première manche. Dans le second set, la Limbourgeoise a poursuivi sur sa lancée avec deux breaks dans les deuxième et quatrième jeux pour mener 4-0. Vekic est ensuite revenue à 4-2 avec un contre-break dans le cinquième jeu mais Mertens a validé sa victoire dans le huitième jeu, avec un nouveau break. Dans la foulée, David Goffin, 111e mondial, sera opposé à Borna Coric, 15e mondial, pour le simple messieurs avant la rencontre de double mixte. Vendredi, la Belgique affrontera l'Espagne du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et de Rebeka Masarova, 72e joueuse du monde. La Hopman Cup fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. Les six équipes ont été réparties dans deux groupes. Les vainqueurs de chaque groupe s'affronteront en finale le dimanche 23 juillet. La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s'étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner. (Belga)