Jupiler Pro League - Oussama El Azzouzi quitte l'Union Saint-Gilloise et signe à Bologne

Le milieu défensif marocain rejoint la Serie A sous la forme d'un transfert dont le montant n'a pas été révélé. Lors de la saison 2022-2023 avec l'USG, El Azzouzi a disputé 34 matchs et signé deux buts en Coupe de Belgique. Récemment, le joueur de 22 ans a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec les U23 du Maroc. Le FC Bologna a terminé neuvième de Serie A la saison dernière, à seulement huit points de la Juventus et des premières places européennes. Parmi ses nouveaux coéquipiers, El Azzouzi jouera notamment avec l'international autrichien Marko Arnautovic, qui a affronté les Diables Rouges en juin dernier, et l'ancien anderlechtois Joshua Zirkzee. (Belga)