Jupiler Pro League - Sam Baro est le nouveau propriétaire de La Gantoise

"Grâce à son investissement, Sam Baro détient 95% des actions du club. Les accords et valeurs ont été respectés lors de la reprise notamment l'engagement envers la ville et les supporters et le soutien à la KAA Gent Foundation", a écrit le club dans son communiqué. En ratifiant l'accord d'intention, le club a validé la dernière étape pour la reprise, l'Autorité belge de la concurrence (ABC) et la Commission des licences de l'Union belge de football (URBSFA) ayant déjà approuvé la reprise par Sam Baro. Âgé de 46 ans, Baro est entrepreneur depuis plus de 20 ans. " Il dirige l'entreprise de ressources humaines Planet Group, l'agence créative KoWala Productions et est également actif dans le secteur de l'immobilier", ont précisé les Buffalos. Le Flandrien va donc succéder au duo Ivan De Witte-Michel Louwagie, arrivé en 1999 à la tête de La Gantoise. En 24 ans à la tête du club, les deux hommes ont sauvé les Buffalos de la faillite avant de connaître de nombreux succès sportifs avec un premier titre de champion en 2015, deux ans après l'inauguration de la Ghelamco Arena, un nouvel écrin de 20.000 places. Pour faciliter la transition, Ivan De Witte gardera son poste de président et Michel Louwagie celui de CEO lors des douze prochains mois. "Pendant cette période, Sam Baro se familiarisera progressivement avec le club", ont expliqué les Gantois. (Belga)