Jupiler Pro League - Stade de l'Union: les échanges entre la commune et la direction du club en phase de dégel

Celui-ci a annoncé son "espoir" de pouvoir déposer, au milieu de l'année prochaine, une demande de permis de construire un nouveau stade sur le terrain du Bempt, propriété de la commune jusqu'ici pas demandeuse de le céder. Il y a plusieurs semaines, on était au bord de la rupture des discussions sur ce dossier. L'ex-secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme, Pascal Smet, avait alors décidé de jouer un rôle de médiation entre les parties. Ans Persoons, qui lui a succédé, a repris le témoin dans cette mission. "Dans les semaines à venir, les parties s'engagent à continuer les négociations et à se réunir afin de s'accorder sur les modalités concrètes du projet et les conditions de cession des droits réels sur le terrain. Elles ont convenu que le club lancera une étude de mobilité et une analyse sur les incidences environnementales par un bureau d'études agréé en septembre 2023. Les résultats de cette étude sont attendus début 2024", a annoncé le club, dans un communiqué. Selon celui-ci, "sur base des résultats de cette étude et en fonction de l'aboutissement des négociations entre les parties, le club espère introduire la demande de permis pour son projet de nouveau stade sur le site du Bempt mi-2024". Le club a par ailleurs souhaité "remercier la Région, et plus particulièrement la secrétaire d'État Ans Persoons et son cabinet, d'avoir rassemblé les différentes parties prenantes du dossier du stade autour de la table. Nous saluons également l'évolution du dialogue avec la commune", a-t-il encore dit. (Belga)