Jupiler Pro League - Yannick Euvrard renforce le staff du RSC Anderlecht

Euvrard, 37 ans, débarque en provenance de l'Union belge de football où il officiait en tant qu'analyste des vidéos et des datas pour les Diables Rouges. Il était dans le staff de Roberto Martinez pour l'Euro 2021 et la Coupe du monde 2022. L'ancien joueur d'Oud-Heverlee Louvain, Roulers et du Cercle Bruges est le frère de Vincent Euvrard, l'entraîneur du RWDM. (Belga)