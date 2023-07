La FWB mobilise 1,6 million d'euros pour l'organisation de la coupe du monde de hockey

En décembre dernier, la fédération internationale de hockey avait pour mémoire attribué l'organisation conjointe de l'épreuve masculine et féminine aux Pays-Bas et la Belgique. Les matches seront disputés en août 2026 à Amsterdam et dans le futur stade national de Wavre. Pendant les 13 jours de matchs, quelque 8.000 personnes sont ainsi attendues quotidiennement dans le chef-lieu brabaçon. En contrepartie du soutien financier de la FWB, la ligue francophone de hockey devra notamment promouvoir sa discipline autour de l'évènement, particulièrement auprès des jeunes. Elle a également l'obligation de promouvoir une politique durable et respectueuse de l'environnement durant la compétition. (Belga)