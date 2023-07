Le critérium de Roulers annonce la présence d'Yves Lampaert et Jasper Philipsen

L'organisation de la course a été perturbée par les Mondiaux de Glasgow, qui auront lieu au début du mois d'août alors qu'ils sont habituellement organisés au mois de septembre. "Cela ne nous a pas aidés", a expliqué l'organisateur Thomas Veraeghe. Le départ du critérium de Roulers sera donné à 19h00, lorsque les coureurs s'élanceront pour 100 km ou 50 tours de circuit. Au palmarès de la kermesse figurent Marcel Kittel, Rafal Majka, Nairo Quintana, Greg Van Avermaet, Chris Froome, Peter Sagan, Egan Bernal, Mark Cavendish et Lampaert, qui a devancé en 2022 Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock. (Belga)