Le Japon, la Corée du Sud et les USA prévoient un sommet sur la sécurité en août

Selon les agences de presse sud-coréenne et japonaise, citant des sources gouvernementales, le président américain Joe Biden devrait rencontrer le Premier ministre japonais Fumio Kishida et son homologue sud coréen Yoon Suk Yeol le 18 août à Camp David près de Washington. Joe Biden avait évoqué cette idée d'un sommet tripartite lors du récent sommet du G7 à Hiroshima, ajoutent ces médias. Les trois chefs de gouvernement devraient concentrer leurs discussions sur les lancements répétés de missiles par la Corée du Nord et l'ambition croissante de la Chine de dominer la région. La Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques mercredi, après l'arrivée d'un sous-marin nucléaire en Corée du Sud. Peu avant le tir de ce missile nord-coréen, un soldat a traversé la frontière entre les deux Corées vers le régime du nord, sans permission. Il a vraisemblablement été arrêté dans ce pays. Plusieurs résolutions de l'Onu interdisent la Corée du Nord de tester des missiles balistiques de toute portée. Certains dispositifs peuvent même dans certains cas être équipés d'ogive nucléaire. Les tensions dans la péninsule coréenne ont récemment redoublé d'intensité. Après une longue série de tests de missiles l'année passée, la Corée du Nord a repris ces essais à plusieurs occasions cette année encore. (Belga)