Le permis d'environnement du craqueur de méthane d'Ineos au port d'Anvers annulé

Selon cet organe, le gouvernement flamand n'a pas suffisamment pris en compte l'impact des rejets d'azote pour le Brabantse Wal, un site naturel situé non loin, à cheval sur la frontière avec les Pays-Bas. Le conseil estime par ailleurs que l'étude des impacts potentiels du projet industriel sur la nature a été menée de manière inadéquate. L'entreprise chimique Ineos avait reçu en juin 2022 du gouvernement l'autorisation de construire un nouveau craqueur de méthane. Baptisé 'Project One', ce chantier de plusieurs milliards d'euros doit permettre de transformer l'éthane en éthylène, l'une des matières premières entrant dans la production de plastique. Quatorze organisations de défense de l'environnement avaient toutefois introduit un recours en annulation. Celles-ci pointaient notamment les conséquences environnementales et climatiques du projet. Les provinces néerlandaises du Brabant septentrional et de Zélande avaient également chacune de leur côté déposé un recours. Après cette annulation, les parties concernées peuvent introduire une nouvelle demande. Le gouvernement flamand disposera de six mois pour se prononcer sur celle-ci. La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA) n'a pas directement commenté la décision, souhaitant d'abord procéder une analyse fouillée de l'arrêt. Mais pour elle, cette décision montre combien un décret sur les rejets d'azote est urgemment nécessaire en Flandre. (Belga)