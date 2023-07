Le personnel de l'ambassade de Suède à Bagdad "en sécurité"

L'ambassade de Suède dans la capitale irakienne a été incendiée jeudi avant l'aube lors d'une manifestation organisée par des partisans du turbulent leader religieux Moqtada Sadr, avant un nouvel événement en Suède où un exemplaire du Coran doit être brûlé. "Nous sommes au courant de la situation. Le personnel de notre ambassade (en Irak) est en sécurité et le ministère est en contact régulier avec lui", a précisé dans un courriel le ministère à la suite des incidents à Bagdad. "Les autorités irakiennes sont responsables de la protection des missions diplomatiques et de leur personnel", a-t-il ajouté, soulignant que les attaques contre les ambassades et les diplomates "constituent une grave violation de la Convention de Vienne". Le ministère n'a pas voulu confirmer si ces événements étaient liés ou non à un rassemblement prévu devant l'ambassade d'Irak à Stockholm jeudi entre 11H00 et 13H00 GMT (entre 13H00 et 15h00, heure de Bruxelles), pendant lequel l'organisateur prévoit de brûler un Coran et le drapeau irakien. De son côté, le ministère des Affaires étrangères irakien a condamné jeudi "dans les termes les plus durs" l'incendie de l'ambassade de Suède à Bagdad par des manifestants, réclamant aux forces de sécurité l'ouverture d'une "enquête urgente", selon un communiqué. "Le gouvernement irakien a chargé les services de sécurité compétents de mener une enquête urgente et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre au jour les circonstances de l'incident et en identifier les auteurs", selon le communiqué. (Belga)