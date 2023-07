Les frais de transaction électronique pour les commerçants vont diminuer

Le plafond est fixé actuellement à maximum 5 cents pour chaque opération et à maximum 0,2% du montant de l'opération. Il sera abaissé à 0,1 %. De ce fait, les frais de toutes les transactions vont diminuer jusqu'à 50 euros. Pour les transactions de moins de 25 euros, le coût de la commission d'interchange (qui rémunère la banque du client du commerçant) sera réduit de moitié. "On ne pouvait plus se retrancher derrière le fait qu'il y avait moins de transactions électroniques en Belgique qu'ailleurs. Ce temps est révolu", a souligné M. Dermagne (PS). Febelfin s'est dite "préoccupée" par le fait que le gouvernement cherche à réduire la commission d'interchange. Pour la Fédération belge du secteur financier "il est clair que diminuer de moitié ce coût maximal n'aura qu'une incidence très limitée au final. Toutes les parties prenantes ont été invitées par le gouvernement à se prononcer sur la réduction de ce coût. Le secteur a pour sa part rendu un avis négatif en réponse à cette demande et il a mis en garde contre les conséquences d'une réduction de la commission d'interchange", a-t-elle ajouté. (Belga)