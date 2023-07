Londres à nouveau "meilleure ville étudiante au monde"; deux villes belges dans le top 50

La capitale anglaise domine un classement de 160 villes ayant une population d'au moins 250.000 habitants et comptant au moins deux universités, réalisé sur base d'opinions d'étudiants. Avec un score de 100, Londres, qui est plébiscitée notamment pour sa "forte concentration d'universités de classe mondiale", sa "population étudiante diversifiée" et ses "opportunités de carrière exceptionnelles pour les diplômés, devance Tokyo (98), Séoul (97,6), Melbourne (97,3), Munich (97,1), Paris (96,3), Sydney (96,2), Berlin (95), Zurich (95) et Boston (92,3). Le classement de QS comprend deux villes belges: Louvain occupe la 39e place, avec un score de 81,5, alors que Bruxelles est classée au 50e rang, avec un score de 76,4. Par ailleurs, la première ville de Chine continentale est Pékin (37e place). Bombay (118e) est la ville la mieux classée en Inde. La première destination étudiante d'Amérique latine est Buenos Aires (34e) alors que la ville africaine la plus prisée par les étudiants est Le Cap (86e). Enfin, Dubaï (54e) est la ville la mieux classée du Moyen-Orient, selon QS. (Belga)