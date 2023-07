Lotto Dstny prolonge les contrats de Brent Van Moer, Cedric Beullens et Jarrad Drizners

Van Moer est présent au sein de la structure Lotto depuis 2018 et est passé professionnel en 2019. Vainqueur de la première étape du Critérium du Dauphiné en 2021, le Waeslandien, 25 ans, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2025. Beullens, 26 ans, roule, lui, pour Lotto depuis 2022 et a décroché deux places d'honneur cette saison avec une 7e place sur la classique Bruges-La Panne et une 9e place sur la Brussels Cycling Classic. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec une option pour une saison supplémentaire. Drizners, 24 ans, est arrivé chez Lotto en 2022 après deux saisons passées chez Hagens Berman Axeon, l'équipe continentale dirigée par Axel Merckx. Vainqueur du classement du meilleur grimpeur du Tour de Pologne en 2022, il a également prolongé son contrat jusqu'en 2025. Lotto Dstny a également annoncé que Tijl De Decker, membre de l'équipe de développement, a reçu un premier contrat professionnel et rejoint directement le noyau professionnel. Le coureur de 21 ans a remporté Paris-Roubaix espoirs cette année. (Belga)