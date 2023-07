LPGA Tour - La paire formée par Matilda Castren et Kelly Tan prend le meilleur départ dans le Michigan

Castren (25 ans) et Tan (29 ans), ont réussi une journée sans faute avec six birdies dans le foursome. La Finnoise, qui a remporté en 2021 le Mediheal Championship sur le LPGA Tour, et sa partenaire lauréate du Florida's Natural Charity Classic sur l'Epson Tour en 2019, ont un coup d'avance sur trois équipes: celle de la Française Céline Boutier et de la Japonaise Yuka Saso, le duo germano-norvégien de Polly Mack et Celine Borge ainsi que la paire formée par la Sud-Africaine Paula Reto et l'Américaine Amelia Lewis. Après la 1re, la 3e journée journée sera jouée en foursome, soit une discipline dans laquelle les équipes de deux jouent avec une seule balle. Les jours 2 et 4 sont disputés en four-ball: chaque joueuse joue avec sa propre balle, et le score relevé à chaque trou est le meilleur des deux. (Belga)