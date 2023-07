Météo - Une après-midi au ciel changeant, avec quelques averses locales

En fin de journée, ce risque concernera aussi le nord de la Flandre. Les maxima seront compris entre 19 ou 20°C en Hautes-Fagnes et 22 ou 23°C dans le centre ainsi qu'en Lorraine belge. Quelques ondées résiduelles isolées seront encore possibles dans la soirée. Ensuite, le temps deviendra sec sur l'ouest et le centre, sous un ciel peu à partiellement nuageux. Durant la nuit, les nuages deviendront plus denses sur l'est du pays, et y seront à l'origine de quelques pluies. Les minima seront compris entre 12 et 15°C. Vendredi matin, des averses toucheront la région côtière puis l'ouest du pays, avant de gagner les régions du centre vers la mi-journée. L'après-midi, la tendance aux averses menacera encore le centre et graduellement aussi l'est du territoire, alors qu'un temps plus sec et ensoleillé sera de retour sur l'ouest. Les maxima se situeront entre 18 ou 19°C en Hautes-Fagnes et 22 ou 23°C en Lorraine belge. (Belga)