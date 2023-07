Moins de réservations dans les hôtels de la Côte pour le week-end prolongé du 21 juillet

Les réservations dans les hôtels de la Côte laissent prévoir une occupation de 80% pour ce week-end prolongé. "Il y a moins de réservations de dernière minute que l'année dernière. A cette période, l'occupation des hôtels était de plus de 90%", selon Westtoer. Au contraire, le nombre de réservations faites par des touristes étrangers est en hausse de 6% par rapport à la même période en 2022. Un baromètre d'affluence du littoral est consultable sur le site web de la Côte pour permettre aux visiteurs d'avoir un aperçu de la fréquentation des plages. "Ceux qui le souhaitent pourront ainsi chercher rapidement et efficacement un endroit plus calme", assure l'agence touristique. (Belga)