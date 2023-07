Mondial féminin 2023 - La fan zone d'Auckland fermée pour le match inaugural après une fusillade

Deux personnes ont été tuées par arme à feu par un homme d'une vingtaine d'années jeudi matin, non loin de la zone réservée aux supporters présents pour la Coupe. L'individu a été retrouvé mort par les forces de l'ordre, qui estiment que ses motifs n'étaient ni idéologiques ni politiques. Le Premier ministre du pays, Chris Hipkins, a annoncé peu après la fusillade que le Mondial aurait bien lieu, alors qu'aucune menace ne pèse sur la sécurité du pays. Il a par la suite encouragé les touristes internationaux, venus par milliers pour l'occasion, à ne pas hésiter à se rendre au match d'ouverture prévu dans le stade de la ville en fin d'après-midi. "Il s'agit d'un incident isolé. Les gens peuvent se sentir en sécurité lorsqu'ils sortent dans Auckland". La présence policière sera renforcée en soirée, a ajouté le travailliste. "Moi-même je vais y aller", a incité le dirigeant. Le conseil de la ville d'Auckland et le bureau du maire ont toutefois décidé d'annuler les festivités prévues jeudi soir dans la zone réservée aux fans, par égard envers les victimes. La fan zone sera à nouveau accessible aux supporters vendredi midi à la place. L'équipe nationale féminine de football néo-zélandaise rencontre lors du match inaugural son homologue norvégienne sur le gazon du stade Eden Park. Peu après, un autre match d'ouverture aura lieu à Sydney, disputé par les joueuses australiennes et irlandaises, car l'Australie organise ce tournoi international conjointement avec la Nouvelle-Zélande. (Belga)