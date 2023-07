Namur honore les 100 ans des Fêtes de Wallonie avec cinq expositions

"Objectif Folklore" invitera à déambuler dans la ville du 16 août au 19 septembre. Cette promenade artistique concoctée par Olivier Gilgean, photographe au Service public de Wallonie, mettra en avant la Wallonie, ses carnavals, ses marches et bien entendu ses fêtes au travers d'une série de clichés concoctés avec soin. "Témoignages de Folklore" prendra possession du Delta du 22 août au 10 septembre. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre le CCW et la Fédération des Groupes folkloriques wallons. Des costumes y côtoieront des photos grand format et d'anciennes affiches des Fêtes de Wallonie pour planter le décor, application mobile à l'appui. "La Wallonie dans le rétro" proposera, du 12 au 24 septembre au Beffroi, une rétrospective des Fêtes de Wallonie au travers du regard de photographes du cru, soutenu par des projections vidéo. Des étudiants de l'IATA ont également participé au projet. Pour leur part, les Archives photographiques namuroises s'installeront aux Archives de l'Etat du 11 au 20 octobre. Avec "Ambiances de fêtes à Namur", elles inviteront à un voyage photographique en noir et blanc au rythme des 20 dernières années des "Wallos". Enfin, le Musée Rops accueillera du 15 au 18 septembre l'exposition "Félicien Rops, Namurwés", qui plongera ses visiteurs dans la vie et l'oeuvre de l'artiste namurois, qui nous quittait il y a 125 ans. (Belga)