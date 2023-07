Nokia: chute du bénéfice net au 2T, ralentissement du marché 5G

Entre avril et juin, Nokia a enregistré un bénéfice net de 289 millions d'euros, contre 460 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, selon son rapport trimestriel. Le chiffre d'affaires du groupe est resté plutôt stable: le groupe a fait état d'une baisse de près de 3% de son chiffre d'affaires à 5,7 milliards d'euros. "Grâce à une gestion prudente de nos coûts, nous avons pu dégager une solide marge d'exploitation comparable (...) malgré les vents contraires liés à notre" activité de réseaux mobiles, a noté dans un communiqué le PDG Pekka Lundmark, qui relève une "baisse significative" des investissements des opérateurs en Amérique du Nord. La semaine dernière, l'équipementier avait lancé un avertissement sur résultat, revoyant à la baisse ses prévisions de ventes et de marge opérationnelle pour 2023. Le groupe est engagé dans une grande bataille pour installer les réseaux 5G à travers le monde, avec ses principaux concurrents, Ericsson et le géant chinois Huawei. Son concurrent suédois Ericsson est aussi tombé dans le rouge au deuxième trimestre, notamment à cause du recul de son activité réseaux, particulièrement en Amérique du Nord. Ericsson et Nokia, qui dominent le marché mondial de la 5G avec le géant chinois Huawei, avaient prévenu ces derniers mois du ralentissement des investissements de leurs clients, les opérateurs de téléphonie mobile, en raison de la dégradation économique mondiale. Les deux groupes européens ont longtemps souffert de l'émergence de Huawei sur leurs marchés, mais bénéficient depuis quelques années des mesures de restriction prises contre le géant chinois par plusieurs pays occidentaux, Etats-Unis en tête. (Belga)